in foto: Smart in fiamme sulla Pontina

Automobile in fiamme sulla via Pontina. Poco prima delle 14 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Latina al chilometro 62 a seguito di una segnalazione. Sul posto è stata trovata una piccola macchina ferma a bordo strada e completamente in fiamme. L'automobile, come si vede dalla fotografia diffusa dai pompieri, è stata distrutta dall'incendio, scoppiato presumibilmente per cause accidentali. I vigili del fuoco hanno prontamente spento il rogo. Non si registrano feriti e in generale persone coinvolte.

Sempre sulla Pontina questa mattina un tamponamento ha coinvolto quattro automobili (mandando il traffico in tilt). Lo scontro è avvenuto al chilometro 42 all'interno del territorio del Comune di Aprilia in direzione Latina. Non è tuttora chiara la dinamica, ma una delle automobili coinvolte è rimasta parcheggiata a bordo strada contromano. Probabilmente il conducente ha imboccato la Pontina contromano e ha provocato l'incidente.