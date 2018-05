in foto: Autocisterna in fiamme sull’autostrada Roma–Civitavecchia – Foto vigili del fuoco

Autocisterna in fiamme sull'Autostrada A12 Roma-Civitavecchia. A bordo del mezzo erano stipati 36mila litri di carburante. La motrice ha preso fuoco intorno alle 16 nei pressi della rampa d'uscita dell'autostrada all'altezza di Torrimpietra in direzione di Roma. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del Fuoco con due autobotti, un carro schiuma e il supporto del nucleo Nbcr con un carro travasi. Stando a quanto si apprende, non si registrano feriti e non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente.

L'uscita di Torrimpietra è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento, riaperta e poi nuovamente chiusa intorno alle 17 e 30 per consentire i lavori di ripristino del manto stradale. Si registrano rallentamenti nel tratto stradale interessato dall'incidente in direzione di Roma.