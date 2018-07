Un'autocisterna che trasporta 7000 litri di gpl è uscita fuori strada a Sabaudia, Comune nel territorio della provincia di Latina. E' successo intorno alle ore 9 di questa mattina, venerdì 20 luglio. Il veicolo era in transito lungo via Migliara, quando, all'altezza del civico 48 l'autista alla guida ha sbandato ed è uscito fuori strada, terminando il suo viaggio in una cunetta al lato destro della carreggiata. A dare l'allarme il conducente del veicolo che, secondo le informazioni ricevute, non pare essere rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione al 115. I pompieri hanno visto l'autobotte in bilico sul ciglio della strada e hanno lavorato per recuperare il veicolo.

L'intervento dei pompieri

L'autobotte è stata assicurata grazie a un'autogrù e il gas petrolio liquefatto contenuto all'interno è stato travasato in un'altra cisterna. Poi, l'autocarro è stato ricollocato sulla carreggiata stradale. Secondo quanto appreso non risultano coinvolte persone né veicoli.