in foto: Il veicolo in fiamme

Traffico impazzito sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove nel pomeriggio di oggi è andato in fiamme un autoarticolato. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno deviato il traffico per poter spegnere in sicurezza l'incendio del mezzo che trasportava da quanto si apprende generi alimentari. L'incendio si è propagato inoltre dal tir alle barriere anti rumore.

Il mezzo ha preso fuoco, per cause ancora da chiarire, quando erano circa le 13.30 nel tratto tra lo svincolo per via Aurelia e l'uscita di Montespaccato. Dopo un'ora si registravano ancora lunghe code di oltre 10 chilometri in carreggiata interna e rallentamenti in carreggiata esterna. Un alta colonna di fumo nero ha invaso la carreggiata ed era visibile da chilometri di distanza. Non si registrano feriti: il conducente è uscito in tempo dal mezzo prima che la cabina fosse invasa dal fumo e poi dalle fiamme.