in foto: Bus in fiamme nella notte a Roma

Autobus in fiamme nella notte a Roma. Stando a quanto riferiscono i vigili del fuoco, un bus di Roma Tpl ha preso fuoco sulla via Cassia all'incrocio con piazza della Visione, Roma nord. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri. L'incendio è stato spento, ma il mezzo è stato completamente distrutto. Stava rientrando al deposito, quindi era vuoto e nessuno è rimasto ferito, neanche il conducente.

Due cassonetti in fiamme: sul posto pompieri e vigili del fuoco

Nella serata di ieri, intorno alle 18,30, due cassonetti dei rifiuti sono stati distrutti dalle fiamme in via Portuense all'altezza del civico 322. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e i vigili del fuoco. Non è stato trovato liquido infiammabile, ma l'ipotesi più probabile è comunque quella di un gesto doloso. Stando a quanto comunicano i pompieri, non sono rimaste coinvolte persone o automobili, ma i due cassonetti sono stati completamente distrutti dal rogo.

Non si tratta dell'unico episodio del genere accaduto in questi mesi, tanto che pochi giorni fa la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scritto: "Quello degli incendi ai cassonetti, purtroppo, non è un fenomeno isolato: soltanto nell'ultima settimana, pensate, hanno dato alle fiamme più di 30 contenitori di rifiuti di proprietà dell'Ama. Le zone più colpite sono quelle di Tuscolana e di Ostia. Ricordo che dal 2018, inoltre, i cassonetti incendiati arrivano a più di 1.000: un numero spaventoso ma soprattutto un danno a tutti noi cittadini. Chi pensa di spaventarci ha sbagliato di grosso: noi andiamo avanti".