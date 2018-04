in foto: L’autobus distrutto dalle fiamme in via Portonaccio viene trainato da un carro attrezzi – foto Twitter

Autobus in fiamme in via di Portonaccio a Roma. Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 a bordo di un bus di Atac della linea 466. L'autista, si legge in una nota diffusa da Atac, è intervenuto con l'estintore e ha immediatamente allertato i vigili del fuoco. Una volta sul posto i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e in seguito il mezzo è stato trainato con un carroattrezzi. "Nessun passeggero è stato coinvolto nell'evento. Atac ha avviato un'indagine interna per accertare le ragioni dell'accaduto", fa sapere l'azienda.

Traffico bloccato in via di Portonaccio

La circolazione in zona è rallentata e via di Portonaccio è stata chiusa per diversi minuti. Alle 9,10 Luceverde informava: "Via di Portonaccio chiusa per rimozione veicolo incendiato fra Via Tiburtina e Largo Domenico de Dominicis in direzione Largo D. de Dominicis".