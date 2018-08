in foto: Autobus Atac in fiamme a Tor Vergata – foto Facebook

Autobus in fiamme all'altezza del civico 61 di via di Carcaricola a Tor Vergata, Roma. Intorno alle 12 e 20 è andato a fuoco un bus della linea 046, la linea circolare che parte dall'Anagnina e passa per Tor Vergata e la Tuscolana. Sconosciute restano per ora le cause dell'incendio.

Il mezzo pubblico è stato completamente distrutto dall'incendio e altre due automobili parcheggiate sulla via sono state avvolte dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Su Facebook ha pubblicato il video del rogo Micaela Quintavalle, che scrive: "Atac. Tor vergata. Oggi ore 12.25. Vettura citaro 8115. Chi lede l'immagine aziendale? È colpa della Quintavalle?". Micaela Quintavalle, autista e sindacalista, è stata licenziata da Atac dopo aver denunciato i disservizi dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico romano in un servizio andato in onda su Italia Uno nel corso della trasmissione Le Iene.