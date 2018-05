in foto: Autobus Atac abbandonato in via Leopoldo Micucci all’Anagnina, Roma

In via Leopoldo Micucci, zona Anagnina a Roma, all'altezza del civico 125 e a pochi metri dal centro commerciale e da Ikea c'è un autobus Atac completamente abbandonato. Il mezzo è spento, le portiere sono aperte e non c'è nessuno a presidiarlo. Nessuna traccia del conducente.

Probabilmente, immaginiamo, si tratta di un autobus guasto, ma al momento risulta completamente abbandonato sul bordo della carreggiata. Potrebbe salirci chiunque. Non è chiaro da quante ore, giorni o minuti il mezzo sia stato parcheggiato in via Micucci. Il numero identificativo del mezzo Atac è 4439.