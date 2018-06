Un passeggero ha aggredito l'autista dell'autobus sul quale stava viaggiando, insultandola e strattonandola con forza. È successo nella zona di Giardini di Corcolle. L'uomo viaggiava a bordo di un mezzo della linea 508 che collega la stazione di Ponte Mammolo con il quartiere della periferia est della Capitale. La vittima è una donna di 45 anni che era di turno al momento dell'aggressione che, dopo la violenza, ha proseguito il percorso da sola fino sino al capolinea, a piazza Mondavio. Una volta parcheggiato il veicolo ancora in preda allo spavento, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine e l'ambulanza che ha trasportato la donna all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. La vittima è tornata a casa con una prognosi di 10 giorni per un "trauma contusivo al braccio destro". L'autista ha denunciato l'aggressione subita ai carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul caso stanno indagando i militari della Compagnia di Tivoli per ricostruire la dinamica esatta della vicenda e risalire all'identità del responsabile.

Autista aggredita sul bus 508

Secondo le informazioni apprese, il passeggero, l'unico rimasto a bordo del mezzo adibito al trasporto pubblico, ha chiesto alla conducente di aprire le porte posteriori per scendere alla fermata di via Polense/Fermignano. L'uomo si è adirato quando la conducente non è riuscita ad aprire le porte del veicolo, forse a causa di un problema tecnico e ha perso il controllo: l'ha insultata e l'ha presa con forza per un braccio e strattonata. Poi è fuggito lasciandola sola.