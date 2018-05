in foto: Voragine in corso Francia – foto Facebook

In via Giuseppe Pecchio, angolo Corso Francia, zona nord di Roma, questa mattina un'automobile è sprofondata in una voragine piena d'acqua. Stando a quanto si apprende, la grossa buca sarebbe stata causata dalla rottura di una conduttura d'acqua. Una Lancia è finita dentro alla voragine all'altezza del civico 230. Sul posto gli uomini della polizia locale di Roma, che hanno già transennato l'area e chiuso la strada. Ripercussioni sul traffico in tutta la zona.

Sempre a Roma nord resta chiusa via Damiano Chiesa alla Balduina, sempre a causa di una voragine. Scrive Emanuela sul gruppo ‘Sei di Balduina se…': "Dentro questo cratere scorre tanta di quell'acqua che non si può immaginare… io non so se e quando riapriranno ma la zona è davvero a rischio crollo!!! Che qualcuno metta riparo e in sicurezza e faccia controlli approfonditi perché la situazione sta degenerando". L'area è stata transennata e la strada chiusa in entrambi i sensi di marcia.