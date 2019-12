in foto: Foto di repertorio

Inseguimento per le strade del centro di Roma a causa di un'automobile che non si è fermata all'alt di una pattuglia dei Carabinieri. All'alba della vigilia di Natale una gazzella del nucleo radiomobile di Roma ha sfrecciato per le vie più note della Capitale cercando di raggiungere la vettura dei fuggitivi, una Audi modello RS8. La corsa della macchina è terminata in piazza Barberini con il tamponamento di una Fiat Panda. A quel punto i quattro a bordo hanno cercato di scappare a piedi, ma sono stati tutti raggiunti dai militari. Erano tre ragazzi di 22, 24 e 26 anni, arrestati, e un ragazzo di 17 anni, denunciato. Tutti italiani e tutti di origine dell'ex Jugoslavia. Dovranno rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

Il guidatore si è rifiutato di sottoporsi al drug test

Il ragazzo di 22 anni che era alla guida dell'automobile si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga ed è stato per questo denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Il 24enne, invece, è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana e 3 di hashish ed è stato segnalato per detenzione di stupefacenti per uso personale. L'automobile su cui viaggiavano i quattro, con targa tedesca, era stata regolarmente noleggiata in Germania. La vettura è stata sequestrata. I quattro sono scappati molto probabilmente proprio perché uno di loro aveva con sé alcune dosi di droga e il guidatore aveva fatto uso di stupefacenti e per questo aveva paura di incorrere in una sanzione.