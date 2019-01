Un incidente ha comportato gravi disagi alla circolazione questa mattina sulla Tangenziale Est. Erano circa le 6.30 quando un'auto utilitaria si è ribalta su circonvallazione Tiburtina per cause ancora da chiarire. Chiuso il tratto di strada interessato per oltre un'ora, così da rendere possibili le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, così da poter procedere con la rimozione del veicolo incidentato, una Skoda Fabia. Il conducente dell'auto è uscito praticamente illeso.

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione per la chiusura nell'ora di punta di un'importante arteria di traffico, con gli agenti del II Gruppo di Polizia Locale intervenuti a regolare il traffico. Traffico congestionato si registra anche sul tratto urbano dell'A24 e tra Portonaccio e il bivio A24/Tangenziale Est per traffico congestionato.