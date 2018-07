in foto: L’incidente (Foto dal gruppo Facebook Monteverde–Roma)

Spettacolare incidente stradale, fortunatamente senza grosse conseguenze in viale dei Quattro venti, a Roma. All'altezza dell'incrocio con via Maidalchini un'auto si è ribaltata per cause da accertare. La vettura è finita con il tetto sull'asfalto: fortunatamente però, a parte il comprensibile spavento, nessuno si è fatto male. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, poco prima delle 15. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Roma Capitale per ricostruire la dinamica dell'episodio. I rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della strada hanno causato qualche rallentamento per gli altri veicoli.

Anche se l'incidente non ha causato feriti, su un gruppo Facebook dedicato al quartiere Monteverde è montata la polemica per quello che è l'ennesimo incidente nella zona. In tanti puntano il dito contro l'eccessiva velocità delle auto sul viale: "Ma ditemi come si può causare un incidente simile a viale dei quattro venti all'altezza via maidalchini – ha scritto un'utente, che ha pubblicato anche uno scatto della vettura cappottata – Ad un incrocio dove ci sono anche le strisce pedonali… Andate piano…. Specialmente in città….. Fortunatamente non si è fatto male nessuno". Un altro utente ha rincarato la dose: "Percorro viale dei quattro venti tutti i giorni per andare e tornare dal negozio e devo dire che molte volte mi é capitato di vedere auto andare a velocità sostenuta ……..inconcepibile per una strada così visto che ci sono i passaggi pedonali ……..Andate piano".