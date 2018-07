in foto: Foto via Facebook di Claudio Genghini

Una vettura si è ribalta su se stessa questa mattina attorno alle 6.30 in via Candia, quartiere Prati a Roma. La macchina grigio scuro e cinque porte si è capovolta per ragioni ancora da chiarire. Fortunatamente i passeggeri sono usciti illesi dall'abitacolo, per loro solo un grande spavento. Sfiorati dall'auto anche alcuni passanti, anche in questo caso fortunatamente senza conseguenze.

Sul posto è giunta la Polizia Locale che, prima della rimozione del veicolo coinvolto, ha limitato il traffico nella zona interessate eseguendo i rilievi del caso. Secondo quanto ricostruito finora il conducente ha perso il controllo della sua auto urtando una vettura parcheggiata e ribaltandosi pur procedendo a velocità moderata.