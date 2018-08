in foto: Dal gruppo Facebook "Sei di Fiumicino se…"

Notte di fuoco a Fiumicino dove sono state bruciate 7 automobili in viale delle Meduse e via del Plezzo. E' successo martedì 7 agosto, a dare l'allarme diverse persone che abitano nei palazzi circostanti che intorno alle 4.30 della mattina hanno chiamato il 112, spaventate dalle fiamme e dal vasto rogo divampato sotto casa. Secondo le informazioni ricevute, le automobili si trovavano regolarmente parcheggiate in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Tre veicoli sono stati completamente distrutti e quattro parzialmente danneggiati.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incendio ma al momento non si esclude nessuna pista. Presente anche il Reparto Volanti della Polizia che ha svolto i rilievi e sta indagando sul caso.

Paura tra i residenti

Non risultano purtroppo telecamere di video sorveglianza nell'area interessata che avrebbero potuto servire a mostrare immagini di eventuali responsabili. Secondo quanto appreso nelle fiamme non risulta essere rimasto coinvolto nessuno e i residenti, che hanno avuto un grande spavento, stanno tutti bene.