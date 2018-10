Auto in fiamme nel tratto urbano dell'autostrada A24 Roma – Teramo. A prendere fuoco un veicolo che si è incendiato al chilometro 0+600 tra il Grande Raccordo Anulare e l'Area di Servizio La Rustica, direzione Tangenziale Est. A segnalare l'incendio su Twitter Luceverde Roma che ha raccomandato agli automobilisti in viaggio di prestare la massima attenzione. Per cause non note, il veicolo ha preso fuoco in pochi minuti, dopo che il conducente ha accostato sul lato destro della carreggiata ed è uscito velocemente dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area in attesa della rimozione del veicolo.

Traffico in tilt e code

Traffico in tilt e lunghe code a causa del veicolo in fiamme, con rallentamenti alla circolazione all'altezza dell'area di servizio La Rustica, fra il Raccordo Anulare e l'uscita Tor Cervara.