Auto in fiamme sull'autostrada A12 Roma Civitavecchia. E' successo questa mattina martedì 9 ottobre tra le ore 9 e le 9.30. Il veicolo ha preso fuoco nel tratto di strada tra Civitavecchia Nord e SS 698 Porto di Civitavecchia. La macchina, per cause non note, si è incendiata improvvisamente prima dell'uscita per il Porto. Il conducente del veicolo, avvertito un odore acre e avendo visto del fumo, ha subito accostato al lato della strada. sostando nella corsia d'emergenza. Le fiamme sono divampate poco dopo che è sceso dall'abitacolo. A dare l'allarme è stato l'automobilista stesso, preoccupato per i danni provocati dal fuoco alla sua macchina e gli altri automobilisti in transito. Non è chiaro il motivo per il quale l'auto si sia incendiata. Probabilmente si tratta di un guasto. Astral mobilità ha comunicato l'accaduto su Twitter raccomandando agli automobilisti di passaggio di "prestare la massima attenzione". Fortunatamente secondo le informazioni ricevute nell'incendio non sembra essere rimasto coinvolto nessuno e non ci sarebbero feriti, ma solo un grande spavento.

A12 Roma Civitavecchia: traffico e code

Rallentamenti e traffico lungo l'autostrada A12 nel tratto di strada interessato per la presenza del veicolo in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Poi, il veicolo è stato portato via.