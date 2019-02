in foto: Immagine di repertorio

Una vettura è andata in fiamme attorno alle 10.00 di oggi – domenica 10 febbraio – in carreggiata esterna sul Grande Raccordo Anulare di Roma, per cause ancora da chiarire, tra l'uscito per via Ostiense e lo svincolo per via Cristoforo Colombo. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione con code e rallentamenti fino a operazioni ultimate: per rendere possibile l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio che ha completamente carbonizzato la vettura, per poi rimuovere la carcassa. Fortunatamente non ci sono feriti: il conducente, visto il fumo uscire dalla parte anteriore dell'auto, ha fatto in tempo a fermarsi in condizioni di sicurezza allontanandosi prima del divampare delle fiamme.