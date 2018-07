Auto in fiamme sul Raccordo: disagi e paura per il conducente

Un’auto è andata a fuoco questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza dell’uscita per Tor Vergata in carreggiata interna. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Locale che, dopo aver spento l’incendio e i rilievi del caso, hanno provveduto alla rimozione della carcassa carbonizzata. Per fortuna illeso il passeggero della vettura.