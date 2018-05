Un'auto è andata in fiamme sul grande Grande Raccordo Anulare di Roma verso le 13.00 di oggi, venerdì 11 maggio. La vettura è andata a fuoco, per cause ancora da chiarire, all'altezza del chilometro 57,300 in carreggiata interna, poco prima dell'uscita numero 28 per Ostia-Acilia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, e il personale dell'Anas e la Polizia Stradale, impegnati a deviare il traffico e nella rimozione dell'auto andata a fuoco.

Inevitabili le ripercussioni, con rallentamenti e code che si sono registrate fino all'uscita 25 per via Laurentina. Da quanto si apprende nessuna persona è rimasto ferita né altri veicoli sono rimasti coinvolti. Il conducente è uscito illeso, riuscendo a uscire dall'auto dopo aver accostato in corsia di emergenza. Estremamente scosso, è stato soccorso dal personale del 1118.