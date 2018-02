in foto: Immagine repertorio

Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare nella mattina di oggi, venerdì 9 febbraio. All'altezza del chilometro 24,600, all'incirca all'uscita di Settebagni, una vettura è andata in fiamme per cause ancora da accertare. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e la Polizia Locale, che ha deviato il traffico restringendo la carreggiata. Da quanto si apprende nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Inevitabili però le ripercussioni alla circolazione con code in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Roma-Fiumicino. Traffico congestionato anche in carreggiata esterna tra lo svincolo per l'Aurelia e quello per via Nomentana. Traffico anche sul tratto urbano dell'A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est.