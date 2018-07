Auto in fiamme a Largo Preneste a Roma. È successo questa mattina, 19 luglio, poco dopo le ore 9. Il veicolo, alimentato a gpl, ha preso fuoco improvvisamente, per motivi non chiari. Dalla macchina che si è incendiata, sono fuoriuscite fiamme e fumo che hanno causato problemi agli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del Gruppo V Prenestino che hanno chiuso la strada alle automobili per un'ora, durante l'intervento di spegnimento dei vigili del fuco. Fortunatamente nell'incendio non è rimasto ferito nessuno. La circolazione è stata gestita dagli agenti e deviata con uscita obbligatoria in via Forteguerri.

Auto in fiamme sull'A1

Ieri un'auto ha preso fuoco sull'autostrada A1. Paura tra gli automobilisti che hanno notato le fiamme e un'alta colonna di fumo nero visibile da lontano. È successo all'altezza del casello di Anagni, in direzione Roma. Si tratta di una Mini Bianca che si è incendiata per cause al momento sconosciute e da verificare. La vettura, invasa dalle fiamme nella parte anteriore, dove si trova il motore, è finita sul lato destro della carreggiata e ha terminato la sua corsa nella corsia d'emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio. L'episodio ha provocato ripercussioni sul traffico nel tratto di strada interessato.