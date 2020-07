in foto: di Welcometofavelas

Incendio a Fonte Laurentina a Roma, dove diverse auto parcheggiate in strada via Luigi de Marchi hanno preso fuoco. I fatti sono accaduti nella serata di oggi, lunedì 13 luglio, nel territorio del IX Municipio, sul lato Est di via Laurentina, un passo fuori dal Grande Raccordo Anulare. A dare l'allarme i residenti, che hanno notato una fitta nube di fumo nero proveniente dalla strada raggiungere le finestre dei loro appartamenti levandosi verso il cielo, accompagnata da un forte odore.

I residenti di Fonte Laurentina: "Spostate subito l'auto"

Affacciandosi hanno visto le macchine in fiamme e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Nel frattempo hanno segnalato l'accaduto sui social network, pubblicando post correlati di foto nei gruppi di quartiere, avvisando chi avesse parcheggiato in prossimità del civico 14 di via Luigi de Marchi, di spostare la propria vettura con urgenza, per scongiurare che le fiamme possano raggiungerla e danneggiarla. "Chi ha la macchina parcheggiata lì la sposti di corsa!".