Incidente stradale mortale, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 4 agosto, sulla via Salaria, in un tratto compreso nel Comune di Fara Sabina, nella provincia di Rieti. Una Mercedes, per cause ancora in corso di accertamento, è improvvisamente uscita di strada, andandosi a schiantare contro un cancello. L'impatto è stato molto violento e si è rivelato fatale per un uomo di 60 anni, Pasquale C., autista di bus turistici residente ad Albano Laziale: nonostante l'intervento del 118, per lui non c'è stato niente da fare.

Nell'incidente è rimasta ferita anche la compagna della vittima, una donna di 53 anni residente a Cecchina, che si trovava alla guida dell'automobile al momento dell'incidente: soccorsa da un'eliambulanza, la donna è stata trasportata al Policlinico Gemelli di Roma in gravi condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere dell'automobile, e le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'incidente ha provocato lunghe code su tutta la Salaria.