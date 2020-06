in foto: Immagine di repertorio

Brutto incidente questa mattina su via Nettunense, in direzione della Pontina. Per cause ancora da accertare, una moto guidata da un ragazzo di 27 anni e una macchina guidata da un uomo di 63, si sono scontrate all'altezza di via della Meccanica. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, trasportato in ospedale dai soccorritori del 118 intervenuti prontamente sul posto. Non è noto se sia in pericolo di vita in meno. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Aprilia per i rilievi. Tra via del Commercio e via del Genio Civile ci sono attualmente lunghe code in entrambe le direzioni.

Incidente sulla Nettunense, indagini in corso

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo alla guida della Fiat Panda stesse girando in direzione di Anzio quando è avvenuto l'impatto, con la moto che si è schiantata contro l'auto in corsa. Saranno gli agenti della Polizia Locale, dopo i rilievi e le indagini, a stabilire eventuali responsabilità per il sinistro. I conducenti dei veicoli sono stati sottoposti come da prassi ai test per verificare se prima di mettersi alla guida abbiano assunto alcol e droga: un controllo che viene compiuto sempre dalle forze dell'ordine in caso di incidenti stradali, soprattutto con feriti.

Aumentati incidenti nel Lazio

Fortunatamente questa volta non ci sono state conseguenze gravi: sono molti però gli incidenti stradali che si stanno verificando dalla fine del lockdown, alcuni dei quali anche con esiti purtroppo mortali. L'ultimo sabato 27 giugno, a Sora: l'ispettore di Polizia in pensione Franco Imola è stato investito da un camper mentre andava in bicicletta. Il 62enne è purtroppo deceduto a causa delle gravi ferite riportate.