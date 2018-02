Drammatico incidente stradale, alle prime luci di oggi, domenica 18 febbraio, sulla via Aurelia, a Roma, all'altezza del chilometro 10: un'automobile, una Fiat 600, con a bordo due ragazzi di 20 anni si è scontrata violentemente con un mezzo dell'Anas, l'Ente nazionale per le strade, fermo a bordo strada in soccorso da un'altra vettura che era stata precedentemente coinvolta in un incidente. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, che hanno subito constatato le gravi condizioni dei due ragazzi a bordo della Fiat: uno di loro è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è in coma. Preoccupanti anche le condizioni dell'altro ragazzo, ricoverato in codice rosso all'Aurelia Hospital.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti dell'Unità Operativa dell'XIII Gruppo Aurelio della Polizia Municipale di Roma, che hanno svolto i rilievi scientifici atti a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che ad ora risulta ancora poco chiara.