in foto: Immagine di reprtorio

Una mamma e i suoi tre figli coinvolti in un incidente stradale. E due bambini, di sette e nove anni, in gravi condizioni. Questo il bilancio di un sinistro avvenuto nel pomeriggio ad Aprilia, in provincia di Latina, sulla strada Nettunense. Stando a quanto ricostruito al momento dalla polizia stradale l'auto su cui viaggiavano i due bambini assieme alla loro madre e a un altro fratello di 14 anni sarebbe finita contro un albero in prossimità di una curva. Non è chiara la causa dell'incidente: non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e quindi è lecito supporre che la donna al volante abbia perso il controllo per una distrazione o un'altra causa, sbandando e finendo fuori strada.

I due feriti gravi trasportati in ospedale in elicottero

L'utilitaria su cui viaggiava la famiglia si è accartocciata nello schianto: due dei tre bambini hanno riportato gravi traumi. Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono intervenuti anche diversi mezzi di soccorso del 118. I bambini di sette e nove anni sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Sono entrambi stati ricoverati in codice rosso ma a preoccupare sono in modo particolare le condizioni di uno dei due, che si trova in prognosi riservata. La mamma e l'altro figlio, in condizioni meno gravi, sono stati ricoverati nella clinica di Aprilia. Spetterà agli agenti della stradale, intervenuti per i rilievi, accertare quale sia stata la causa dell'incidente. La speranza è che tutti i bambini coinvolti possano presto essere dichiarati fuori pericolo.