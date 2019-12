in foto: Salvatore Ubertani

Incidente stradale sulla Cassino-Formia, ad Ausonia, dove Salvatore Ubertani, ventisette anni, è morto in uno scontro frontale tra due auto. Il sinistro è avvenuto nella notte di oggi, giovedì 19 dicembre, nel Frusinate, sulla strada regionale 630 che collega la città ciociara con il Comune del litorale pontino. Secondo le informazioni apprese era da poco passata l'una quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una Panda e una Punto si sono scontrate. L'impatto è stato molto violento, ad avere la peggio il ventisettenne, morto probabilmente sul colpo.

Morto Salvatore Ubertani

Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per Salvatore non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. I paramedici hanno soccorso un altro passeggero rimasto ferito e l'hanno trasportato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della Compagnia locale che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Lutto a Selvacava

La notizia della scomparsa improvvisa di Salvatore Ubertani si è diffusa nelle ore seguenti e la comunità è scossa per la tragedia che ha colpito la famiglia del ragazzo. Il ventisettenne era residente a Selvacava, frazione di Ausonia, il sindaco Benedetto Cardillo in segno di lutto per la città intera, ha annullato tutte le manifestazioni natalizie in programma nel corso del fine settimana.