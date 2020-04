in foto: (La Presse)

Sono 123 i nuovi pazienti positivi nel Lazio oggi, domenica 5 aprile. Aumenta il numero dei guariti, ben 36 nelle ultime 24 ore, per un totale di 475. I morti registrati sono stati 7. Buone notizie dalla Regione, al termine della task force quotidiana tra l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Pdiatrico Bambino Gesù, per i dati aggiornati sull'emergenza coronavirus. “Continua la frenata del trend che per la prima volta è al 3% – ha commentato i dati odierni D'Amato – Ora è il momento di non mollare e mantenere alta l’attenzione anche in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta". Sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 65mila mascherine chirurgiche, 33mila maschere FFP2, 3.500 maschere FFP3, 6.100 camici impermeabili, 29.200 calzari, 69mila guanti, 22mila cuffie. Continuano i controlli nelle Rsa e case di riposo per anziani del territorio.

I dati aggiornati dei contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 18 nuovi casi positivi;

Asl Roma 2: 7 nuovi casi positivi;

Asl Roma 3: 11 nuovi casi positivi. 3 i pazienti che sono guariti;

Asl Roma 4: 15 nuovi casi positivi;

Asl Roma 5: 24 nuovi casi positivi. 4 i pazienti che sono guariti. Deceduto un uomo di 90 anni con precedenti patologie.

Asl Roma 6: 3 nuovi casi positivi. 10 pazienti sono guariti.

Asl di Latina: 18 nuovi casi positivi. 2 i pazienti che sono guariti;

Asl di Frosinone: 18 nuovi casi positivi. 2 i pazienti che sono guariti. 3 decessi: 1 frate di 74 anni, una donna di 89 anni e una donna di 84 anni, tutti con patologie preesistenti.

Asl di Viterbo: 7 nuovi casi positivi. 2 i pazienti che sono guariti.

Asl di Rieti: 2 nuovi casi positivi. 2 i pazienti che sono guariti. Decedute 3 donne ultraottantenni con patologie preesistenti.