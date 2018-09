Ha sfregiato la statua di San Luigi Gonzaga, poi, ha minacciato una suora che ha tentato di fermarlo. È successo questa mattina vicino San Pietro, nella chiesa Santo Spirito in Sassia, in via dei Penitenzieri a Roma. Autore del gesto un cittadino polacco, che è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, per motivi non chiari, ha danneggiato la statua del santo e l'altare sottostante con una colonna di gesso presa dalla cappella. L'atto vandalico è accaduto sotto agli occhi dei presenti che si sono spaventati del gesto inaspettato. Una suora, preoccupata per i danni che avrebbe potuto provocare, ha cercato di fermarlo ma lui l'ha allontanata, minacciandola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno appreso quanto successo e si sono messi sulle sue tracce. L'uomo, intanto, si è dato alla fuga, convinto di non essere scoperto.

I militari della Stazione San Pietro lo hanno identificato, fermato e portato in caserma. Verrà arrestato per danneggiamento aggravato e violenza privata. Secondo quanto appreso dalle forze dell'ordine, al momento non sarebbe emerso alcun movente dietro al gesto.