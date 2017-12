Attimi di paura tra viale Mazzini e viale Angelico, nel pieno del centralissimo quartiere di Prati, a Roma. Un uomo di 75 anni ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro un lampione, a pochissimi metri di distanza dalla fermata di un bus. L’uomo stava guidando una Audi A7 e l’impatto è stato molto violento, anche stando a quanto riportato da alcuni testimoni impauriti.

L’auto ha buttato giù il lampione ma anche un semaforo che si trovava nelle vicinanze. In ogni caso, fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma come raccontano alcune persone presenti al momento dell’impatto – secondo quanto riporta il Messaggero – si sono vissuti attimi di panico e il rischio di fare una strage è stato concreto.

“In questa strada – raccontano – corrono come matti”. “Se ci fosse stato qualcuno alla fermata dell’autobus gli sarebbe cascato il lampione addosso”, afferma ancora un’altra testimone che si trovava sul luogo, aggiungendo che la persona alla guida dell’auto aveva anche “una certa età”.

L’uomo, interrogato dai vigili dopo l’incidente, ha spiegato quanto avvenuto riconducendo le cause dell’incidente a un “colpo di sonno”. Il 75enne ha spiegato che aveva passato tutto la notte in ospedale dove aveva assistito la moglie e stava rientrando a casa quando un colpo di sonno l’ha sorpreso causando l’incidente.