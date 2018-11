in foto: Stazione Centro Rai (Immagine Google)

Atto vandalico alla stazione Centro Rai sulla linea ferroviaria Roma–Civitacastellana–Viterbo. La fermata si trova nel tratto urbano della Capitale, nella zona di Saxa Rubra, in prossimità dello snodo tra via Flaminia e il Grande Raccordo Anulare. A comunicare la notizia Infoatac che ha informato gli utenti su Twitter. Il personale del trasporto ferroviario ha scoperto i danni questa mattina, lunedì 5 novembre. La stazione è stata chiusa, in attesa degli interventi di messa in sicurezza dopo l'atto di vandalismo messo a segno da ignoti. Sono in corso le operazioni di ripristino, con disagi per gli spostamenti delle persone dirette nella Capitale e fuori Roma. I tecnici stanno lavorando per far fronte al problema e risolverlo in tempi brevi. Nel frattempo i pendolari potranno utilizzare come alternativa la stazione di Saxa Rubra. Un episodio simile si è verificato a maggio 2016 quando dei vandali hanno fatto irruzione all'interno della stazione della linea ferroviaria Roma Nord danneggiando tornelli, imbrattando mura e rompendo vetri.