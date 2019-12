Voleva sistemare le tegole del tetto di casa, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di sette metri. Un insegnante ed ex assessore alla Cultura di Atina, F. D. P., si trova ricoverato in gravi condizioni presso il Policlinico Umberto I di Roma a causa delle lesioni riportate nella caduta. Sul posto, oltre all'eliambulanza e ai soccorritori del 118, anche i carabinieri di Atina per indagare sulla dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un incidente domestico: l'insegnante voleva sistemare delle tegole sul tetto di casa, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra. I motivi potrebbero essere diversi: un malore, una distrazione, o un piede fuori posto. L'arrivo dei soccorsi è stato tempestivo e l'uomo è stato portato via con l'eliambulanza. Attualmente non è noto se sia in pericolo di vita o meno.

Cade dal tetto mentre sistema tegole, grave un insegnante

L'uomo caduto dal tetto della sua abitazione ad Atina è F. D. P., un insegnante di Atina molto stimato e conosciuto da tutti. Da quanto si apprende, insegna musica all'istituto Cesare Baronio di Sora, ma negli scorsi anni ha ricoperto anche il ruolo di assessore alla Cultura del Comune di Atina. A causa della gravità delle ferite riportate nello schianto con il suolo, si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza, atterrata in un prato per portare il 52enne in ospedale a Roma, dove è stato ricoverato dopo essere stato stabilizzato sul posto. Non sono ancora note le attuali condizioni dell'uomo, né il suo quadro clinico. Le ferite riportati sono molto gravi, ma non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Al momento l'apprensione per il 52enne è molto alta, soprattutto perché è caduto da un'altezza considerevole.