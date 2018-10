in foto: Piove all’interno di un bus della linea 492 di Atac, Roma. Il video è stato postato su Facebook da una cittadina (Stefania Di Santo)

Un autobus può rappresentare un buon rifugio in una brutta giornata di pioggia a Roma. Spesso, ma non sempre, perché a quanto pare in alcuni mezzi Atac la pioggia battente arriva anche dentro al bus. Ieri su un bus, stando a quanto pubblicato su Facebook da una cittadina, pioveva come se non avesse alcuna protezione. Nel video girato a bordo e postato sul social network si vede la pioggia cadere fino a terra e allagare il corridoio del mezzo. Si tratterebbe di un bus della linea 492, che da Cipro, Metro A, arriva alla stazione Tiburtina.

Il video è stato condiviso da Micaela Quintavalle, sindacalista e autista licenziata pochi giorni fa da Atac per aver leso l'azienda descrivendo alcuni disservizi a bordo dei bus nel corso di una puntata della trasmissione tv di Italia Uno Le Iene. "Chi lede cosa??? 492 oggi!!!!!! Se un anziano o un bambino cade e si fa male la colpa è dell’autista!!!!", scrive Quintavalle su Facebook condividendo il video.