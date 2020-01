in foto: Immagine di repertorio

Ogni giorno 630 passeggeri in media vengono sorpresi senza biglietto dai controllori a bordo dei bus Atac. Nel 2019 sono stati controllati quattro milioni di passeggeri (3.920.739 per la precisione), il 38 per cento in più rispetto al 2018. Sempre lo scorso anno sono state multate 230mila persone, il 34 per cento in più rispetto al 2018. In media, quindi, come detto sono stati trovati senza titolo di viaggio 630 passeggeri.

I nuovi pos dei controllori: aumentano le multe pagate entro 5 giorni

L'incremento dei controlli e delle sanzioni è stato reso possibile dai nuovi pos messi a disposizione dall'azienda ai controllori. Il nuovo strumento permette la possibilità di pagare le multe con carte elettroniche, dettaglio che ovviamente ha fatto incrementare il numero delle sanzioni pagate entro i primi giorni. Nel corso del 2019 il numero di questi verbali, spiega l'azienda in un comunicato stampa, ha superato la soglia degli 80 mila, segnando una crescita del 97 per cento rispetto al 2018, per un valore totale di circa quattro milioni e mezzo di euro.