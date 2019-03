in foto: Foto di repertorio

Stazione della Metro A Barberini di nuovo chiusa per interventi sulle scale mobili. I passeggeri possono solo scendere dai treni e uscire dalla stazione, mentre l'ingresso è vietato.

Questo l'annuncio di Atac alle 19 di oggi, 12 marzo 2019: "Metro A: stazione Barberini attiva solo per viaggiatori in discesa dai treni e uscita dalla stazione. Per accesso a metro A utilizzare la stazione Spagna (intervento tecnico impianti di traslazione)". Da diverso tempo alla stazione Barberini è possibile utilizzare solo una scala mobile per scendere alle banchine dei treni. Evidentemente è in corso un intervento tecnico all'unico impianto di traslazione attivo e funzionante fino a oggi.

A maggio riapre la stazione Repubblica della Metro A

Riaprirà invece a maggio la stazione della Metro A Repubblica, chiusa a ottobre dopo il ferimento di 24 persone a causa del cedimento di una delle scale mobili presenti all'interno della stazione. L'annuncio della riapertura è stato dato qualche giorno fa dagli assessori ai Trasporti e al Commercio di Roma, Linda Meleo e Carlo Cafarotti,