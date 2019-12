A partire da settembre 2020, gli studenti con meno di sedici anni potranno usufruire di uno sconto del 70% sull'abbonamento annuale Metrebus Roma. Ad annunciarlo, la sindaca Virginia Raggi, che ha spiegato di voler incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei giovani. Attualmente chi ha meno di 26 anni paga un abbonamento tra i 130 e i 150 euro all'anno a seconda della fascia di reddito, ed esistono anche titoli di viaggio validi solo nei mesi di apertura delle scuole. Lo sconto del 70% riguarderà tutte le fasce di reddito e potrà essere richiesto da ogni studente sotto i sedici anni di età. "Abbiamo stanziato oltre 2,4 milioni di euro che consentiranno di ridurre il costo degli abbonamenti annuali per i ragazzi under 16: vogliamo così dare un incentivo importante per l’utilizzo di bus, tram, filobus e metro nella nostra città – ha spiegato la sindaca su Facebook – Da maggio 2020 sarà possibile richiedere agevolazioni per l’abbonamento Metrebus Roma. Da settembre 2020, infatti, con l'inizio dell'anno scolastico, il costo degli abbonamenti annuali verrà ridotto di circa il 70% per tutte le fasce di reddito".

Riduzione 70% Metrebus Card per under 16: stanziati 2,4 milioni

Il provvedimento del Comune di Roma è stato accolto positivamente da molti cittadini, anche se in tanti fanno notare alla sindaca che gli studenti vanno a scuola almeno fino a 18 anni e che sarebbe giusto estendere l'abbonamento per l'intero periodo scolastico, non solo fino a 16 anni. Senza contare l'annoso problema del funzionamento dei mezzi pubblici, in molte zone (soprattutto periferiche) poco frequenti e mal funzionanti. Nonostante l'acquisto di nuovi autobus nel 2019, il servizio non è ai livelli di una metropoli europea e lascia molto a desiderare. I guasti alle metropolitane sono all'ordine del giorno, i mezzi sono vecchi e molte zone di Roma sono collegate malissimo tra di loro. Con il risultato che spesso per fare pochi chilometri ci vuole più di un'ora.