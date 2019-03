in foto: Metro A chiuse stazioni Barberini Spagna

Dopo la chiusura, da ottobre, della stazione Repubblica, la chiusura da giovedì della stazione Barberini (a causa di un guasto alle scale mobili), nel pomeriggio di oggi è stata disposta la chiusura anche della stazione della Metro A Spagna, a causa di verifiche, comunica Atac, proprio sulle scale mobili. Dopo il sequestro della stazione Barberini da parte dell'autorità giudiziaria, per approfondire le cause del crollo di un gradino che si è verificato lo scorso giovedì, il responsabile degli impianti di traslazione della stazione Spagna ha deciso di chiudere le scale mobili presenti perché sono della stessa tipologia di quelle sequestrate. Questo, spiega Atac in una nota, "ha reso necessario la chiusura della stazione, che non dispone di altre vie di accesso in banchina. Atac ha attivato i necessari servizi di sostituzione di superficie per limitare i disagi, per i quali l'azienda si scusa".

Intanto Atac ha deciso di interrompere il contratto con l'azienda che si dovrebbe occupare della manutenzione delle scale mobili: "Frattanto, a conclusione dell'iter istruttorio da tempo avviato a carico della ditta che ha gestito la manutenzione degli impianti, Atac ritiene che sussistano gravi ed inconfutabili ragioni per la risoluzione del contratto, che verrà notificata a stretto giro al fornitore. L'azienda individuerà nel minor tempo possibile le soluzioni utili a garantire la riapertura delle stazioni e la continuità e il miglioramento delle attività manutentive".

Dopo la chiusura delle tre stazioni, in pratica da Termini la prima stazione disponibile è quella di Flaminio- Piazza del Popolo. Quasi tutto il centro storico di Roma è tagliato fuori dalle chiusure delle tre metropolitane. Probabilmente, già da lunedì, la situazione provocherà caos e ritardi soprattutto nelle ore di punta. Una simile situazione, sempre per verifiche alle scale mobili, si era determinata a ridosso delle feste natalizie.