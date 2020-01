in foto: Tessera Atac per Over 70

Attiva anche quest'anno la Card Over 70, l'agevolazione riservata ai cittadini ultrasettantenni residenti nel territorio di Roma Capitale che consente di prendere bus, metro, tram e treni cittadini gratuitamente. L'offerta si rivolge ad anziani il cui ISEE in corso di validità non sia superiore a 15mila euro. Chi è interessato può presentarsi presso le biglietterie Atac abilitate al rilascio delle agevolazioni a partire dal primo gennaio 2020.

Queste le biglietterie Atac abilitate:

Metro A: Battistini, Ottaviano, Lepanto, Anagnina; Spagna (solo rinnovi);Metro B: Ponte Mammolo, Termini, Eur Fermi, Eur Magliana, Laurentina;Metro B1: Conca D´Oro;Ferrovia Roma-Viterbo: P.le Flaminio;Ferrovia Roma-Lido: Porta San Paolo.

La card è valida su tutti i mezzi Atac

Atac ricorda che la Card Over 70 è valida su tutti i mezzi di trasporto gestiti da ATAC: bus, filobus, tram, metropolitane A, B- B1 e C, ferrovie regionali (Roma – Lido, Roma – Giardinetti e Roma -Civitacastellana – Viterbo) tratto urbano.

In caso di furto o smarrimento, ricorda ancora Atac, il duplicato della tessera Over 70 potrà essere richiesto presso le biglietterie ATAC S.p.A. previa presentazione della denuncia effettuata presso gli Organi di Polizia. Il costo del duplicato, a titolo di rimborso degli oneri amministrativi, è pari a euro 7,00.