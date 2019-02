in foto: foto di repertorio

A Roma ogni giorno vengono multati circa 470 passeggeri trovati senza biglietto sui mezzi di Atac. In totale sono state controllate nel 2018 2 milioni e ottocentomila persone, di cui 170mila sono state multate. Questi i numeri del 2018 di Atac, anno record per le sanzioni, aumentate del 15 per cento rispetto al 2017. "L'adozione dei nuovi pos, messi a disposizione dall'azienda alle squadre di verifica per pagare con carta le sanzioni, ha consentito inoltre un notevole aumento delle multe pagate entro i primi cinque giorni. Nel corso del 2018, infatti, il numero di questi verbali è cresciuto del 39 per cento rispetto al 2017, superando i 40 mila, per un valore di oltre due milioni di euro", spiega l'azienda.

"Il nostro impegno per la legalità e il rispetto dei mezzi di trasporto pubblico sta dando i suoi frutti. Il 2018 è stato un anno record per controlli e multe su bus, tram e metro. Partiamo anche da questo per migliorare il servizio. Pagare il biglietto è dovere di tutti", ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Avanti con la lotta all'evasione. Il 2018 è stato un anno record per i controlli e le sanzioni a chi non paga il biglietto sui mezzi pubblici nella nostra città", ha commentato l'assessora alla Mobilità del Comune di Roma, Linda Meleo.