"È assurdo pensare di accogliere rifiuti da altre regioni quando in Puglia si è fatto poco o nulla per chiudere il ciclo dei rifiuti". Così scrivono in un comunicato gli otto consiglieri regionali pugliesi del Movimento 5 Stelle (Rosa Barone, Gianluca Bozzetti, Cristian Casili, Mario Conca, Grazia Di Bari, Marco Galante, Antonella Laricchia e Antonio Trevisi). Non nominano mai direttamente Roma, ma il riferimento alla Capitale è chiaro: la Regione Lazio, su sollecitazione di Ama, ha chiesto infatti alla Puglia di poter inviare negli impianti della regione, come soluzione temporanea, circa 300 tonnellate di rifiuti al giorno.

In una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha confermato di aver sentito telefonicamente il presidente pugliese Emiliano “chiedendogli, nello spirito di solidarietà e leale collaborazione che da sempre ha contraddistinto i rapporti tra le Regioni e le città, di valutare positivamente la richiesta avanzata da Ama sui rifiuti della Capitale così da procedere ad un accordo. Il Presidente ha assicurato che nei prossimi giorni valuterà la disponibilità e la possibilità di soddisfare la richiesta di Ama. L'assessore Valeriani è al lavoro per valutare il conferimento possibile in ordine ai tempi e alle quantità. La Regione Lazio conferma, quindi, il suo impegno nel dare il massimo supporto a Roma Capitale nella gestione dell'emergenza rifiuti".

"Oggi i consiglieri pugliesi 5 Stelle bocciano la possibilità di ricevere i rifiuti raccolti da Ama. I giochetti della sindaca Raggi e del M5S finiranno per impedire ogni soluzione per Roma e lasceranno che la città venga sommersa dai rifiuti", è il commento di Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito democratico in Campidoglio.