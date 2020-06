in foto: Immagine di repertorio

Aveva assunto droga e poi si era messo alla guida dell'auto. Questo è quanto accertato dagli esami tossicologici effettuati sui conducenti dell'auto in seguito al tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 4 giugno, in cui ha perso la vita Silvana Pellecchia, una donna di 89 anni residente a Pontecorvo. Il sinistro è avvenuto ad Ausonia, sulla superstrada Cassino Formia: a scontrarsi, un'Audi A4 con a bordo l'ex sindaco di Coreno Ausonio e una Citroen C3 sulla quale viaggiavano l'anziana deceduta e il figlio di 49 anni, risultato poi positivo ai test tossicologici. A occuparsi delle indagini sul sinistro e dei rilievi del caso, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e della stazione di Ausonia: quando hanno accertato che il 49enne alla guida della Citroen C3 era positivo al test tossicologico, lo hanno denunciato per "guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti". Potrebbe essere questo il motivo che ha causato l'incidente stradale.

Incidente sulla Cassino Formia, denunciato 49enne

Quello del 4 giugno avvenuto sulla Cassino Formia è stato uno degli incidenti più violenti delle ultime settimane. Le due macchine si sono scontrare violentemente e nell'impatto sono rimaste completamente distrutte. Silvana Pellecchia, che sedeva sul sedile del passeggero della Citroen C3, è morta sul colpo a causa della violenza dello schianto: invano i soccorritori del 118 hanno provato a rianimarla. Per lei, non c'era ormai più nulla da fare, le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi perché si salvasse. Il figlio e l'ex sindaco di Coreno Ausonio sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, anche le loro condizioni erano molto serie.