È scattata questa mattina all'alba una maxi operazione della Polizia Locale di Roma Capitale a Bastogi, il quartiere alla periferia nord della capitale noto per essere al centro di fenomeni di occupazione abusiva di alloggi popolari e di illegalità. I vigili stanno passando di casa in casa per verificare la titolarità degli inquilini residenti in cinque palazzine, un censimento per procedere con il ripristino della legalità e quindi lo sgombero di chi non è senza titolo. Coinvolti anche i servizi sociali sul posto assieme ai caschi bianchi. L'operazione, già nell'aria da diverso tempo, è scattata all'alba. Al momento da quanto si apprende dall'ufficio stampa della Polizia Locale le operazioni si stanno svolgendo senza tensioni. Al censimento di oggi nelle prossime settimane potrebbero seguire operazioni di sgombero degli appartamenti che risultano occupati. Problemi di ordine pubblico dunque potrebbero essere solo rimandati di qualche giorno.

Raggi: "Operazione legalità a Bastogi"

Quella di oggi potrebbe essere solo la prima di diverse operazioni volte a intervenire sul patrimonio immobiliare pubblico. La sindaca Virginia Raggi ha ringraziato su Twitter l'operato degli agenti. "In corso operazione legalità a Bastogi. – ha twittato la prima cittadina – Quartiere restituito a cittadini grazie a @PLRomaCapitale che guida attività con Servizi Sociali @Roma e Dipartimenti Campidoglio. Avanti #ATestaAlta".