Una vasta operazione è in corso dalle prime ore del giorno al campo rom La Barbuta, all'estrema periferia sud della capitale, tra il territorio del comune di Roma e di Ciampino. Circa 100 agenti della Polizia Locale e quaranta pattuglie hanno chiuso tutti gli accessi per eseguire controlli a tappeto sui veicoli e i cittadini presenti all'interno. Il campo, che dovrebbe essere presto "superato" secondo quanto scritto nel piano rom del comune, è spesso al centro di gravi episodi connessi a roghi tossici che in alcune occasioni hanno creato anche problemi alla circolazione area del vicino aeroporto di Ciampino.

"L'insediamento – si legge in una nota – è salito all'attenzione delle cronache anche giudiziarie, per i fenomeni riconducibili al traffico di rifiuti ed ai roghi tossici, i cui incessanti fumi non di rado hanno causato l'interruzione dei voli, nel limitrofo aeroporto internazionale di Ciampino. Barriere, posti di blocco e divieto di accesso al traffico veicolare, le disposizioni di regolamentazione del campo, salvo i casi di comprovata emergenza. Al momento sono in corso controlli a tappeto sui veicoli presenti all' interno del campo e sequestri e sequestri connessi al reati ambientali ed al traffico di rifiuti tossici