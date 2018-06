in foto: Foto d’archivio

Un colpo fulmineo, in stile cinematografico. Quattro banditi, armati fino ai denti e a volto coperto, hanno assaltato questa mattina un furgone portavalori a Roma, scappando con un bottino milionario: un milione e mezzo di euro. Il colpo è avvenuto attorno alle 7 in via Aurelia, davanti al supermercato Doc. I banditi sono entrati in azione davanti a decine di automobilisti. Il mezzo blindato, dell'istituto di vigilanza Sipro, si era fermato davanti al supermercato per ritirare l'incasso settimanale. Stando a quanto riferiscono le agenzie di stampa, indossavano giubbotti antiproiettile con su scritto ‘Polizia'.

I quattro banditi sono in fuga a bordo di un furgone Doblò con targa tedesca

I quattro banditi, armati con mitragliette e fucili a pompa, si sono avvicinati ai tre vigilantes disarmandoli: poi, dopo essersi impossessati del bottino, sono fuggiti a bordo di un furgone Fiat Doblò con targa tedesca. Adesso polizia e carabinieri sono sulle tracce dei malviventi: in tutta la città sono stati istituiti diversi posti di blocco. impiegato nelle ricerche anche un elicottero della polizia. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Il supermercato Doc si trova all'altezza del civico 1287 di via Aurelia, all'interno del territorio del comune di Roma, ma al di fuori del Grande Raccordo Anulare.