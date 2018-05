"Stiamo aspettando da troppo tempo", avrebbero urlato prima di aggredire, minacciare e spintonare il personale sanitario del pronto soccorso di Tivoli. Vittime alcuni medici e un vigilante, cinque in tutto, gli aggressori sono un uomo e una donna che si erano recati all'ospedale del comune a nord est di Roma per ricevere cure mediche.

Commenta l'assessore regionale alla Sanità e all'Integrazione Socio-sanitaria Alessio D'Amato: "Serve una ferma condanna unitaria nei confronti della vile aggressione consumata questa notte ai danni del personale sanitario in servizio presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli, mi auguro che sia fatta piena luce sui fatti e che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia. Chi aggredisce un medico o un infermiere aggredisce se stesso. Stiamo parlando di persone che con grande spirito di sacrificio e professionalità si spendono ogni giorno per il prossimo. Proprio il 22 maggio incontrerò, insieme al Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, il Prefetto di Roma, che ha risposto positivamente alla nostra richiesta di incontro, per fare il punto sulla situazione e studiare una strategia comune per affrontare un fenomeno come quello delle aggressioni al personale sanitario in preoccupante aumento".