in foto: Foto dalla pagina Facebook dell’As Roma

L'As Roma e la Fondazione Roma Cares hanno regalato 32mila mascherine alla Polizia Locale, all'Atac, all'assessorato delle Politiche sociali alla società Zétema e agli ospedali della capitale. La consegna è stata effettuata nella giornata di ieri dal CEO e dal vicepresidente della squadra giallorossa, Guido Fienga e Mauro Baldissoni, alla presenza della sindaca Virginia Raggi. I dispositivi sono destinati ai lavoratori per l'emergenza coronavirus. "Oggi l'incontro con la sindaca ci fa particolarmente piacere. Quest'iniziativa si inserisce all'interno di un percorso che abbiamo intrapreso, di donare le mascherine ai vigili e ai dipendenti dell'Atac, che aiuteranno la nostra città a tornare alla normalità.

"Siamo felici di questa iniziativa. Voglio ringraziare, a nome di tutto il Corpo, i rappresentanti dell'As Roma e di Roma Cares per queste importanti azioni solidali", ha dichiarato il comandante della Polizia Locale Antonio Di Maggio. Ai vigili urbani, sono state consegnate più di 4mila mascherine. "Quello di oggi è solo il primo appuntamento nell’ambito della campagna “ASSIEME” che si svolgerà fino a venerdì 8 maggio – ha spiegato la sindaca Virginia Raggi – In questa settimana è prevista la consegna di oltre 41 mila mascherine, 4 mila flaconi di gel igienizzante e 8 mila guanti in lattice. Inoltre, a bordo delle apecar giallorosse, verranno distribuite mascherine alle persone in attesa alle fermate di bus e metro. Voglio ringraziare i rappresentanti dell’As Roma e tutte le persone coinvolte in questo grande e importante lavoro. Durante l’emergenza la nostra città ha dimostrato di essere una comunità unita e solidale. Continueremo su questa strada, insieme".