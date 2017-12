Il cadavere completamente carbonizzato di una persona è stato trovato all'interno di un'automobile nei dintorni di Artena, piccolo comune dei Castelli Romani in provincia di Roma. Stando a quanto si apprende, il corpo è stato trovato ieri mattina intorno alle 10 all'interno di una vettura bruciata parcheggiata in un'area verde sulla via Tuscolana in località contrada Macere.

Non si esclude nessuna ipotesi, neanche l'omicidio.

Ad avvertire i primi soccorritori sarebbe stato un passante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro e del nucleo investigativo di Frascati, che si stanno occupando delle indagini. Gli investigatori ancora non sarebbero riusciti a risalire all'identità della vittima. Per ora resta ignoto anche il sesso del cadavere. L'autovettura dentro cui è stato trovato il corpo era completamente distrutta e ogni tipo di indumento o documento di identità, qualora fosse stato presente, è finito in fiamme. Allo stato delle indagini non si esclude nessuna ipotesi sulla vicenda, neanche quella dell'omicidio.

La mappa: Artena.

Contrada Macere, Artena.