Un uomo si è accanito contro la porta del vicino di casa con un'accetta, minacciando di morte e insultando le persone presenti nell'abitazione. Sono stati momenti di paura quelli vissuti in un palazzo della cittadina di Artena, quando un uomo di 45 anni è uscito armato dalla sua abitazione per andare a minacciare il vicino di casa, col quale aveva da tempo problemi di vicinato. Solo che invece parlare o discutere come avrebbe fatto chiunque altro, è andato alla sua porta con un accetta. Il malcapitato vicino ovviamente non ci ha pensato nemmeno ad aprire la porta di casa, ma si è barricato dentro e ha chiamato i carabinieri, chiedendo il loro intervento. Nonostante la chiamata ai militari, l'aggressore non voleva saperne di calmarsi, e ha continuato a colpire con l'accetta la porta dell'uomo.

Colpisce con un'accetta la porta del vicino, arrestato

Quando i militari della Compagnia di Colleferro sono arrivati hanno trovato il 45enne su tutte le furie, impossibile da calmare. Appena li ha visti prima ha cercato di darsi alla fuga, poi quando ha capito che non c'erano vie d'uscita li ha aggrediti spintonandoli e minacciandoli di morte. Dopo l'arresto è stato portato in caserma, a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa del rito di convalida. È stato accusato di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi. In casa aveva anche un coltello, che è stato sequestrato insieme all'altra arma. Il vicino attaccato, invece, non è rimasto ferito: quando ha visto che il 45enne stava colpendo la sua porta con un'accetta ha deciso di non uscire, rimanendo in casa. E forse proprio questo lo ha salvato dal riportare lesioni.