in foto: Immagine di repertorio

Si terrà questa sera, venerdì 7 settembre, la quinta edizione della "Roma by Night Run", suggestiva gara in notturna tra le strade della Capitale che prevede sia una mezza maratona da 21 chilometri che una stracittadina da 8 chilometri. La gara, che partirà alle 22, prevede la partenza e l'arrivo dal Lungotevere Flaminio, con un passaggio nei quartieri Prati e Parioli: saranno molte, dunque, le strade chiuse al traffico automobilistico e le linee degli autobus che, di conseguenza, saranno deviate.

Le linee degli autobus deviate

A partire dalle ore 21, la linea 982 effettuerà servizio come circolare con capolinea unico la fermata Quattro Venti. Deviazione di percorso, invece, per le linee: 30, 32, 53, 69, 89, 201, 280, 301, 495, 628, 910, n7 e n25.

Le strade chiuse

La lista si allunga notevolmente per le strade chiuse: Piazza Gentile da Fabriano limitatamente alla carreggiata posta tra i due tratti di Lungotevere Flaminio, Lungotevere Flaminio limitatamente alle corsie direzione e verso da Ponte Duca D’Aosta a Ponte Risorgimento, Ponte Risorgimento limitatamente alla semicarreggiata di destra del vigente senso unico di marcia, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon Di Revel limitatamente alle corsie direzione e verso da Ponte Milvio a fronte Via Martino Longhi e a metà semicarreggiata da fronte Via Martino Longhi a Ponte Duca D’Aosta, Ponte Duca D’Aosta limitatamente alla metà destra della semicarreggiata da Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel a Lungotevere Maresciallo Diaz, Piazza Cardinal Consalvi con esclusione del tratto direzione e verso da Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel a Via Flaminia e del tratto direzione e verso da Via degli Olimpionici a Lungotevere Salvo D’Acquisto, Lungotevere Salvo D’Acquisto limitatamente alle corsie con direzione e verso da Lungotevere dell’Acqua Acetosa a Ponte Milvio, Lungotevere dell’Acqua Acetosa per l’intera sede stradale da Via Antonio S. Elia a Via Venezuela e per le sole corsie lato fiume nel tratto direzione e verso da Via Venezuela a Lungotevere Salvo D’Acquisto, Via Enrico Elia, Via della Fonte dell’Acqua Acetosa, Via dei Campi Sportivi limitatamente al tratto compreso tra Via Enrico Elia e Largo Piero Gabrielli, Via dell’Agonistica limitatamente al senso di marcia da Via dei Campi Sportivi a Viale della Moschea, Viale della Moschea limitatamente al senso di marcia da Via dell’Agonistica a Viale Parioli, Viale Parioli limitatamente a metà semicarreggiata destra da Viale della Moschea a Piazzale del Parco della Rimembranza, Piazzale del Parco della Rimembranza limitatamente al tratto direzione e verso da Viale Parioli a Viale Maresciallo Pilsudski, Viale Maresciallo Pilsudski limitatamente a metà semicarreggiata destra da Piazzale del Parco della Rimembranza a Via Giulio Gaudini, Via Giulio Gaudini limitatamente alle corsie da Viale Maresciallo Pilsudski a Via Argentina, Via Argentina limitatamente al tratto direzione e verso da Via Giulio Gaudini a Via Venezuela, Via Venezuela limitatamente al senso di marcia da Largo Indira Ghandi a Lungotevere dell’Acqua Acetosa, Via India, Viale XVII Olimpiade limitatamente alla carreggiata da Via India a Viale Tiziano, Via Austria, Viale Tiziano limitatamente alla carreggiata posta alla destra della sede tranviaria da Viale XVII Olimpiade a Piazza Cardinal Consalvi.